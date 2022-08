Aunque desde el comienzo de la campaña electoral en Brasil fue Lula quien mantuvo la delantera en las encuestas, el actual presidente Jair Bolsonaro logró recortar la distancia y sigue soñando con la reelección. Sin embargo, cuando más necesita de su imagen, el mandatario perdió el dominio de la web bolsonaro.com.br, que fue adquirido por un desconocido que lo llenó de burlas, críticas y acusaciones contra él.

"Amenaza a Brasil", se lee en el sitio apenas se entra. Detrás del texto, un dibujo de Bolsonaro caracterizado como el dictador Adolf Hitler ilustra la página inicial. A la web la completan más caricaturas con burlas hacia el mandatario, entre las que se lo dibujó como un payaso, como un perro y como un diablo.

“Bolsonaro nunca ocultó que es autoritario. En sus tres décadas como político siempre apoyó la violencia, la estupidez y la ruptura del orden democrático”, indica uno de los mensajes. Seguido de eso hay tres enunciados que denuncian las prácticas del mandatario:

Coronel revela que Bolsonaro siempre tuvo la intención de liderar rebeliones en el Ejército.

Bolsonaro defiende la guerra civil, dice que evade impuestos y votaría por Lula.

Bolsonaro dice que el mayor error de la dictadura fue torturar y no matar.

Una de las imágenes que critica a Bolsonaro

Las críticas a Bolsonaro

Después de ese inicio, siguen distintos dibujos de Bolsonaro que ilustran los distintos matices de su presidencia y su política. "El auge del neofascismo amenaza al mundo entero", alerta la página, junto a una imagen de Bolsonaro como un diablo riéndose y otro donde besa al líder ruso, Vladimir Putin.

"La estrategia bolsonarista sigue el manual neofascista para debilitar la democracia", denuncia la página junto a los supuestos pasos que sigue el gobierno:

"corrupción generalizada", junto a un dibujo de Bolsonaro como una aguatera

"la política de la muerte", junto al presidente brasileño caracterizado de la Parca y otro donde dispara el coronavirus

"cooptar el monopolio de la fuerza", junto a Bolsonaro como una vaca, de cuyas ubres se alimentan policías, marinos y militares

"el debilitamiento del estado de derecho ", con una imagen del mandatario tras las rejas

", con una imagen del mandatario tras las rejas "la difusión de la desinformación ", acompañado de una caricatura de Eduardo Bolsonaro como un bebé

", acompañado de una caricatura de Eduardo Bolsonaro como un bebé "l a erosión de las elecciones"

"incitación al odio y la violencia" , junto a una imagen de Bolsonaro con una serpiente en vez de una lengua

"servidumbre a potencias extranjeras", con Bolsonaro como un pollo pelado

"el fin de la decencia", acompañado de Bolsonaro disfrazado de payaso

"Pronto podremos celebrar el final de esta terrible presidencia", celebra la página junto a una cuenta regresiva de cara a las elecciones que se celebrarán a fin de año. Sin embargo, advierte: "No nos engañemos: El bolsonarismo persistirá. La batalla contra el neofascismo debe continuar. Resistiremos y venceremos".

Según la página Wayback Machine, que graba versiones de páginas publicadas en internet, hasta el año pasado la página contenía informaciones relativas al Gobierno y a la figura del presidente, como fotos, una biografía y un podcast.

Ahora, la página es todo lo contrario y ya no figura en las redes sociales del Presidente. Eso sí: el sitio web aclara, al final, que "no está administrado y no pertenece a la familia Bolsonaro".