Jair Bolsonaro podría introducir un sistema previsional basado en el modelo de Chile, en caso de llegar a la presidencia del Brasil en la segunda vuelta electoral el próximo domingo.

Aunque Bolsonaro no dio detalles de su eventual reforma previsional, el diario Folha de Sao Paulo recordó que en su programa de gobierno el candidato ultraderechista afirma que desea introducir en Brasil la capitalización individual.

En su programa, según señala el periódico paulista, el candidato presidencial del Partido Social Liberal (PSL) reconoce que "serán necesarias reformas para perfeccionar el modelo actual e introducir el nuevo modelo" y que los cambios serán "paulatinos".

Actualmente, el modelo previsional de Brasil es de reparto. Los trabajadores activos en el mercado formal aportan a un fondo común que paga las jubilaciones, es decir, una generación financia la jubilación de la próxima. Y como recordó The New York Times, en Brasil es posible "jubilarse a los 55 años y obtener el 70% del último salario". Una realidad que hace que el sistema no sea sustentable. El déficit alcanzó un récord de US$ 83.968 millones en 2017, según el Ministerio de Hacienda y el país destina a ese fin un tercio del gasto fiscal.

" Brasil tiene uno de los sistemas más generosos del mundo", comentó al Times Chris Garman, director administrativo para América del Eurasia Group, según el cual, si no hay reforma de pensiones, Brasil se dirige a la "insolvencia".

Por eso, el actual gobierno del presidente Michel Temer impulsó una profunda reforma previsional tras llegar al poder, pero la falta de apoyo legislativo lo hizo desistir en febrero.

Bolsonaro promete retomar la posta. Y la "inspiración vendría de Chile", según apuntó Folha. Y es que su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, economista formado en la Universidad de Chicago, fue testigo in situ de la implementación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile, en 1981.

Según la revista brasileña Forum, Guedes fue invitado por su colega chileno en la Universidad de Chicago, Jorge Selume Zaror, para dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, que Selume comandó como decano, de 1981 a 1985. "Llegó a dar clases durante un semestre a la U. de Chile, en plena dictadura de Augusto Pinochet", escribió el portal UOL.

"Un año antes de que el joven Chicago Boy, Paulo Guedes, desembarcara en Chile, en 1980, José Piñera esbozaba lo que llamó colocar el cascabel al gato, con la privatización del sistema previsional público de reparto", expresó Forum.

"Este es el modelo chileno pregonado por Guedes, para quien el sistema previsional vigente de reparto necesita ser reformado urgentemente, porque es un avión lleno de bombas de tiempo", agrega la publicación.