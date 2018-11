El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la reforma de Seguridad Social en la que se prevé la eliminación de algunos derechos de los trabajadores para generar más puestos de trabajo.

En una transmisión en directo realizada a través de Facebook, Bolsonaro alertó sobre el déficit que tiene la Seguridad Social brasileña y dijo que ello puede complicar mucho al país.

"Todos tienen que entender que la cuestión de la Seguridad Social es complicada. Brasil tiene derechos para todo, pero no tiene empleo", dijo al señalar que quiere "dar más derechos para todos, pero Brasil está llegando al límite en la cuestión presupuestaria".

La reforma de la Seguridad Social es considerada clave para sanear las cuentas públicas brasileñas, aunque cuenta con una gran oposición en el Congreso que ha impedido que sea aprobada hasta el momento.

El presidente brasileño, Michel Temer, intentó elevar sin éxito la edad de jubilación el año pasado por no lograr el apoyo necesario, por lo que probablemente será la futura administración de Bolsonaro la encargada de concretar la polémica reforma.

El presidente electo dijo que no pretende quitar derechos laborales garantizados por la Constitución. "Está lleno de derechos laborales en la Constitución, no tengo como quitarlos. Pero hoy hay muchos derechos y no hay empleo (...) Lo que quiero es acabar con el desempleo", agregó.

Al respecto, el diario O Globo informó que Bolsonaro y su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, recibieron de la cúpula castrense la semana pasada la propuesta de reforma previsional de las FF.AA. asociada al reajuste de los salarios de los generales de más alto rango. Un aumento, que a juicio del periódico, tendría efecto cascada en la jerarquía militar.

Según O Globo, el proyecto de reforma de los retiros militares entregada a Bolsonaro y Guedes presenta tres puntos clave. El primero de ellos es la ampliación del plazo de permanencia de los militares en la vida activa -y, por lo tanto, de contribución- de 30 a 35 años.

Asimismo, la propuesta fija la edad mínima de jubilación en 55 años, tanto para hombres como para mujeres. Además, establece que la contribución a ser pagada considere también a cabos, soldados, alumnos de las escuelas de formación militar y pensionistas.

En contrapartida, la cúpula de las FF.AA. solicita la especificación de un aumento de salarios a los generales de más alto puesto, con la equiparación a la remuneración de un ministro del Superior Tribunal Militar (STM).

La cúpula de las FF.AA. habría manifestado a Bolsonaro y Guedes la posibilidad de que la reforma previsional de los militares sea resuelta por un proyecto de ley, mientras que el cambio en el régimen general depende de un cambio de la Constitución. Pero quieren que un proyecto de ley sólo se presente cuando los cambios ya se hayan efectuado para los civiles.