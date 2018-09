El candidato del Partido de los Trabajadores ( PT), Fernando Haddad, no sólo sigue creciendo en intención de voto de cara a la primera vuelta de las presidenciales del 7 de octubre en Brasil, para las que ya llegó al 22%, sino que le ganaría en el balotaje al ultraderechista Jair Bolsonaro, que aparece estancado en 28%, según reveló una encuesta de Ibope.

Haddad, que reemplazó al encarcelado expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en la tarjeta electoral del PT, subió tres puntos en relación con el anterior sondeo divulgado el 18 de septiembre por esta encuestadora, y citado por agencias internacionales.

La principal novedad del último relevamiento, realizado entre el 22 y el 23 de septiembre con 2.506 entrevistados, es que Haddad le ganaría a Bolsonaro en la segunda vuelta (43% contra 37%), que se celebrará el 28 de octubre. En el sondeo anterior de la misma consultora aparecían empatados con el 40%.

Otra novedad de la encuesta, que tiene un margen de error de +/- 2 puntos porcentuales, es que el índice de rechazo de Bolsonaro, hospitalizado desde el 6 de septiembre tras ser apuñalado en un mitin, subió del 42% al 46%, mientras que el de Haddad subió un punto, de 29% a 30%.

De manera que se confirmaría así la tendencia que venían dibujando los últimos sondeos, que indica que Brasil se encamina hacia un duelo entre la ultraderecha, surgida en un contexto de crisis institucional, hartazgo de la corrupción y complejo escenario económico, y la izquierda del PT, que ha ganado las últimas cuatro elecciones.

El analista Thomaz Favaro, de la consultora de riesgos Control Risks, explicó a la agencia AFP que Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y ex ministro de Educación de Lula, ha sabido captar "los votos del elector tradicional del dos veces ex presidente y que la popularidad de éste le permitirá seguir con su "trayectoria de ascensión".

El alto índice de rechazo de Bolsonaro, un excapitán del Ejército muy controvertido por sus proclamas misóginas, homofóbicas y racistas, "sigue siendo su principal talón de Aquiles, porque lo fragiliza de cara al segundo turno", agregó (ver aparte).

En tercer lugar en el sondeo aparece el centroizquierdista Ciro Gomes, que se mantiene en el 11%, seguido por el conservador Geraldo Alckmin, que sube de 7% a 8%, y por la ambientalista Marina Silva que cae de 6% a 5%.

El porcentaje de votos blancos o nulos bajó de 14% la semana pasada a 12% y el de indecisos pasó de 7% a 6%.

Bolsonaro también perdería en un segundo turno frente a Gomes (46% contra 35%) y ante Alckmin (41% contra 36%), mientras que empataría con Silva (39%).