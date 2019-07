Boris Johnson, ex ministro de Exteriores y ex alcalde de Londres, se impuso en las elecciones primarias del Partido Conservador británico y será el sucesor de la saliente primera ministra del Reino Unido Theresa May, un cargo del que tomará posesión el miércoles y que tendrá como primera gran prueba la aprobación o no del tenso Brexit.

Johnson, que ha sido el más votado por sus compañeros de filas en cada una de las fases de esta pugna interna, en la que han participado unos 160.000 afiliados, se ha impuesto en la última ronda al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

May, que aún está de forma interina en el cargo desde el 7 de junio, saldrá definitivamente de Downing Street el miércoles para dar paso a Johnson.

May dimitió después de que el Parlamento rechazara hasta tres veces el acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas. El Gobierno de Johnson tiene hasta el 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida caótica.