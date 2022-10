Inicio de la votación

A las 7.30, media hora antes de que abrieran las mesas de votación, ya había largas filas para esperar el turno e ingresar a votar. Como en la primera vuelta, se esperaba que Lula Da Silva votara temprano y por eso la prensa se apostó desde primera hora en la escuela de San Bernardo Do Campo donde llegaría el ex mandatario y candidato a volver al Planalto.

Gran cantidad de medios en el acceso a la escuela de votación de Lula

A diferencia de Argentina, en Brasil no hay veda y se puede decir a quién se vota, llevar identificaciones partidarias o camisetas, aunque había varias personas con la casaca del Flamengo, el popular equipo brasileño que salió el sábado campeón de la Copa Libertadores.

En Brasil no hay veda electoral

Sin necesidad de decir el nombre de los candidatos también se puede indicar las preferencias: la L con el pulgar y el índice fue el símbolo de campaña de Lula, que compite con la Lista 13, mientras que Bolsonaro lo hace con la Lista 22.