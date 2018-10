Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sostuvo que el mundo "comienza a tener una visión distinta de lo que ocurre en Venezuela" luego de la intervención del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

"Quieren hacer creer que se vive una crisis, cuando hoy subió la matrícula escolar 7%", sostuvo. Cabello reiteró que no existe una crisis humanitaria en Venezuela. "No está ocurriendo en Venezuela ninguna crisis humanitaria, son excusas de otros gobiernos para no hablar de sus problemas", indicó. Y dijo que por el contrario, en Estados Unidos hay restricciones.

"Ojalá en EE UU tuviesen las libertades que tenemos en Venezuela", apuntó.

El dirigente oficialista agregó que la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet puede visitar al país "cuando desee". y anunció que el viernes se realizará una marcha por la Paz en Caracas.