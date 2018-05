Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, aseguró que el Brexit ya le costó al Reino Unido alrededor del 2% de su PBI, lo que equivale a unos 46.000 millones de euros, reduciendo los ingresos anuales de las familias en unos 1.000 euros.

"Los ingresos de los hogares son de 1.000 euros menos de lo que habíamos previsto, es mucho dinero", reconoció Carney. "Quizás esa suma no parezca mucho para los ministros tories, pero para muchas familias supone la diferencia entre poder irse de vacaciones o no. La forma de enfocar el Brexit por parte del Gobierno no se ha adecuado lo suficiente a la forma de vida y los trabajos de la gente", apostilló Tim Roach, director general del sindicato GMB. Los datos tampoco arrojan resultados más esperanzadores en otras áreas macroeconómicas: "El PBI está más de un 1% por debajo de lo previsto en mayo de 2016 a pesar de los enormes estímulos introducidos por el Banco de Inglaterra, de la rebaja en la presión fiscal propuesta por el Gobierno y de que las economías europeas y de todo el mundo están mucho más fuertes de lo que se esperaba".

"Si ajustas todos esos factores tenemos que la economía está hasta dos puntos por debajo de lo que debería haber estado, eso es una diferencia considerable", apuntó ante los parlamentarios.

Carney señaló como culpables del deterioro de la economía tanto a la incertidumbre, que ha minado la inversión empresarial, como a la inflación inducida del tipo de cambio, que ha contraído los ingresos efectivos de las familias. "Uno de los mayores factores ha sido el impacto del referéndum en el cambio de la divisa por la inflación que ha traído consigo", explicó. "Es decir, que hay efectos del Brexit que ya están saliendo a la luz. Creo que durante el transcurso del último año y medio ha habido un impacto acorde a lo que esperábamos" aseguró.