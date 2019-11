El candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, votó hoy en el marco del balotaje que se disputa en las elecciones en Uruguay y destacó que tiene una "excelente relación" con el mandatario electo argentino, Alberto Fernández.

El postulante del oficialismo, liderado en el vecino país por el actual presidente, Tabaré Vázquez, aseguró a Télam: "Con Alberto no tengo una buena relación, tengo una excelente relación".

Por otra parte, aclaró en referencia al presidente de Brasil: "Con (Jair) Bolsonaro, en cambio, no tengo puntos en común, pero si me toca ser presidente, negociaré con todos porque representaré a los uruguayos y no a mis opiniones personales".

Por otra parte, comentó que lo "sorprendieron" algunos eventos ocurridos en las últimas horas, como el llamado por parte del ex jefe del Ejército y líder opositor, Guido Manini Rios, a que sus subalternos no voten al Frente Amplio.

"Me sorprendieron cosas, hechos de los últimos días y algunos hechos aislados de violencia esta madrugada", sostuvo el intendente de Montevideo, que renunció este año para disputar la Presidencia, en referencia a los disturbios que se vivieron anoche cuando un camión militar con urnas se enfrentó con un grupo de jóvenes. El saldo fueron varios autos apedreados en la calle.

Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas en Uruguay para elegir al presidente para el período 2020-2025. El balotaje se disputa entre el candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, y el aspirante del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou.

Tabaré Vázquez, actual mandatario uruguayo, remarcó al votar esta mañana que su sucesor tendrá como desafío "mantener los equilibrios sociales, económicos y políticos" que tiene hoy el país, y aseguró el proceso de transición "ya está definido" de cara al cambio de gobierno el 1 de marzo de 2020.

Sobre la posible alternancia y de un cambio en el partido de gobierno, Vázquez expuso: "Vivimos en democracia y vale la opinión de la gente, el voto es soberano y hay que respetar, igual que si hay alternancia en el gobierno", según declaraciones realizadas al canal 10 de Uruguay.

Y recordó que en su gobierno anterior le propusieron que fuera a la reelección, en un momento donde tenía "un gran apoyo popular". Sin embargo, no quiso tomar ese camino, que habría requerido una reforma, porque "hay que alternar personas y partidos".