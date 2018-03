El partido Junts per Catalunya “no renuncia” a investir al detenido Carles Puigdemont, pese a que el bloque secesionista no pudo ir ayer más allá de un gesto simbólico que reivindicó su derecho a ser reelegido presidente del gobierno regional. Cataluña sigue instalada en la parálisis política y no ve la salida al final del túnel después del arresto el pasado domingo del ex presidente y líder secesionista en Alemania, que elevó el malestar social y disparó la presión en las calles.

Mientras la Justicia alemana estudia el pedido de extradición en su contra por rebelión, los tres partidos independentistas que suman mayoría absoluta en el Parlamento catalán continúan divididos respecto de la estrategia a seguir.

Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la minoritaria Candidatura de Unidad Popular (CUP), aprobaron dos resoluciones que piden respeto a los “derechos políticos” de Puigdemont, incluyendo el de poder ser investido otra vez al frente del gobierno regional.

Sin embargo, las resoluciones tienen sólo un valor simbólico y no cambian la imposibilidad legal de investir a Puigdemont, ya que el candidato a la investidura debe poder asistir al pleno que lo votará y él se encuentra detenido.

“Somos la lista del presidente Puigdemont y haremos todo lo posible para garantizar su derecho”, aseguró al defender la resolución la diputada Gemma Geis, de Junts per Catalunya.

Desde ERC, en cambio, la diputada Anna Caula se limitó a defender los derechos políticos del líder secesionista detenido y a denunciar la represión que ejerce España contra los independentistas, pero no se refirió a la posibilidad de proclamar a Puigdemont otra vez como presidenciable.

Por el contrario, la CUP fue incluso más lejos que Junts per Catalunya y reclamó la convocatoria de un pleno urgente para investir a Puigdemont.

Cataluña lleva más de tres meses sin formar gobierno desde las elecciones del pasado 21 de diciembre.