El presidente español Pedro Sánchez y su par de Cataluña Quim Torra mantuvieron una reunión "larga y sincera" ayer en la Moncloa. Torra "valoró de forma positiva" la actitud de Sánchez, pero insistió en que no renunciará al derecho a la autodeterminación catalana. "No podemos renunciar a nada", aseguró. Pero el derecho a la autodeterminación, según el Gobierno español, "no existe en la Constitución española".

Tampoco hubo coincidencia por lo que respecta a los presos del fallido proceso independentista encabezado por el exiliado Carlés Puigdemont. "En España sí hay presos políticos y así se lo he dicho a Sánchez", dijo Torra tras la reunión en una rueda de prensa que ofreció en la delegación de la Generalitat en Madrid.

El presidente de la Generalitat celebró que el Ejecutivo de Sánchez se muestre dispuesto a analizar la cuestión catalana desde la "negociación política". Algo que "no ocurría con el Gobierno anterior" de Mariano Rajoy.

"Hoy nos hemos sentado en la mesa, hemos empezado a hablar, a ver cuál es su respuesta. Ha ido muy bien", ha resumido Torra, lo que coincide con la versión brindada por la vicepresidenta del gobierno español, María del Carmen Calvo, quien también resaltó la buena sintonía que han mostrado ambos presidentes durante su cita.

En septiembre, Sánchez y Torra se volverán a reunir en Barcelona.