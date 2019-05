China elevó el tono de su disputa con Estados Unidos, al que acusó de cometer "terrorismo económico manifiesto" por provocar una guerra comercial entre ambos países. "Nos oponemos a una guerra comercial, pero no le tenemos miedo. Este tipo de provocación deliberada de disputas comerciales es un claro terrorismo económico, un chovinismo y un acoso económico", señaló el vicecanciller chino, Zhang Hanhui, durante una sesión informativa, citado por medios estatales.

Las dos principales economías del mundo mantienen su desacuerdo y las conversaciones comerciales se encuentran estancadas luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, elevó las tarifas a una serie de mercancías chinas importadas al país norteamericano por valor de 200.000 millones de dólares y puso en una lista negra al gigante de telecomunicaciones Huawei. "No hay un ganador en una guerra comercial", advirtió Zhang.

China contraatacó con un aumento de $ 60 mil millones en productos estadounidenses que entrarán en vigencia este sábado, mientras que los medios estatales sugieren que Beijing podría detener las exportaciones de tierras raras (elementos clave en la electrónica) a EEUU, privando a Washington de un recurso clave utilizado para lograr Productos tecnológicos.

Mientras tanto, los medios estatales y los funcionarios intensificaron el tono de la retórica mientras el Partido Comunista advirtió que la pelea con los Estados Unidos podría ser larga. El periódico portavoz del partido, The Peoples Daily, destacó en un editorial ayer que las tierras raras podrían usarse como una contramedida, y agregó que los EEUU no deberían "decir que no les avisamos".

China produce más del 95% de las tierras raras del mundo, y los Estados Unidos dependen de la superpotencia asiática para obtener más del 80% de sus importaciones.