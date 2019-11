El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país quiere "trabajar en un acuerdo" con Estados Unidos para resolver la guerra comercial, pero advirtió que, en caso contrario, tomará represalias si es necesario.

Es el primer comentario público del máximo líder chino sobre la posibilidad de llegar a un pacto con Washington para poner fin, al menos de forma temporal, al conflicto arancelario en el que las dos principales potencias económicas del mundo se encuentran inmersas desde marzo de 2018.

"Si fuese necesario, tomaremos represalias, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial. Nosotros ( China) no comenzamos esta guerra comercial y no es algo que queramos", apuntó Xi en un foro económico en Pekín. "Siempre hemos dicho que no queríamos empezar la guerra comercial, pero no tenemos miedo", subrayó.

El líder comunista reclamó que el posible acuerdo se base en "el respeto mutuo y la igualdad".

Las disputas con EE.UU. "pueden afectar las perspectivas futuras de la economía mundial, así que es un tema muy importante al que prestar atención", según Xi. "Nosotros siempre tenemos una actitud positiva al respecto", agregó.

Los dichos de Xi llegaron sólo horas después de que el Ministerio de Comercio negase que corra peligro el acuerdo comercial parcial, conocido como "fase uno".

"Por el momento, no hay más detalles que ofrecer sobre el acuerdo, pero los rumores que han aparecido sobre el tema no son precisos", aseguró en una conferencia de prensa el portavoz de Comercio, Gao Feng.

Esta semana, los principales negociadores comerciales estadounidenses, el secretario de Comercio, Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, deberían llegar a Beijing por invitación del viceprimer ministro chino, Liu He, para terminar de cerrar un acuerdo comercial entre las principales economías mundiales.