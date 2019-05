Beijing confirmó que enviará negociadores a Washington para una nueva ronda de conversaciones comerciales tal como estaba previsto, pese a la nueva amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de subir aranceles a las importaciones chinas.

“Un equipo se prepara a viajar a Estados Unidos para las negociaciones” de pasado mañana en Washington, declaró Geng Shuang, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, quien no obstante no precisó si el jefe de los negociadores, Liu He, cercano al presidente Xi Jinping, formará parte de la comitiva.

China “espera acercarse y llegar a un acuerdo” con Washington para poner fin a sus diferencias comerciales, dijo Geng a la prensa.

Trump anunció ayer un aumento de los aranceles del 10% al 25% para bienes de importación chinos por un valor de 200.000 millones de dólares a partir del próximo viernes, lo que causó un desplome de las bolsas asiáticas y europeas. Es más, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles a la totalidad de las importaciones provenientes de China (u$s539.500 millones en 2018).

“Durante 10 meses, China pagó 25% de aranceles a Estados Unidos por 50.000 millones de dólares en (bienes) tecnológicos, y 10% sobre 200.000 millones de dólares de otros bienes”, dijo Trump en Twitter. “El 10% va a subir a 25% el viernes”, precisó, y justificó la medida por el hecho de que las negociaciones “no están avanzando suficientemente rápido”.

Trump acordó con Xi Jinping durante la reunión del G-20 en Buenos Aires la suspensión de la suba de aranceles y la apertura de discusiones comerciales, que hasta la semana pasada eran calificadas de “fructíferas” y con grandes posibilidades de llegar a buen puerto.

“El acuerdo comercial con China avanza pero muy lentamente, mientras ellos intentan renegociar. ¡No!”, tuiteó Trump.

El mandatario busca reducir el colosal déficit comercial de Estados Unidos con China, de 378.730 millones de dólares en 2018.

Además de una mayor apertura del mercado chino a los productos estadounidenses, Trump exige poner fin a la transferencia forzada de tecnología estadounidense, al robo de propiedad intelectual y a las subvenciones a las empresas estatales por parte de Beijing.