China acusó a la Unión Europea (UE) de que su sistema antidumping estrenado ayer viola las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y anunció su intención de reclamar ante el Órgano de Solución de Diferencias del organismo.

El Ministerio de Comercio chino señaló en un comunicado que el nuevo sistema elimina la distinción entre economías de mercado y las que no lo son y criticó que sólo se requiere demostrar la existencia de una distorsión del mercado debido a la relación entre costo de producción y precio de venta de un producto. Según Beijing, le permite a Bruselas emplear el "método de país de referencia" con precios y costos de producción de terceros países o del mercado internacional.El sistema comunitario no tiene apoyo en las normas de la OMC, donde no estaría contemplado el concepto de distorsión significativa del mercado", indicó el Ministerio.

China confía en que la UE cumpla las normas de la OMC pero "se reserva el derecho, bajo el mecanismo de solución de disputas".