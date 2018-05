China recibió acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de no cumplir con su palabra, luego de que éste retomara la amenaza de imponer aranceles del 25% a productos chinos de alta tecnología valorados en 50.000 millones de dólares. Beijing no anunció represalias concretas, pero prometió proteger sus intereses si las tarifas entran en vigor. "Estamos sorprendidos por la declaración táctica emitida por la Casa Blanca, que sin embargo estaba dentro de las expectativas", aseguró el Ministerio de Comercio en un comunicado, dejando entrever que el equipo negociador es consciente de los vaivenes del presidente estadounidense y la provisionalidad de cualquier acuerdo con la administración estadounidense. "Esta medida va claramente en contra del consenso alcanzado no hace mucho tiempo entre China y Estados Unidos", añadió.

La entrada en vigor de una ronda de tarifas, prevista en principio para mediados de junio, penderá sobre la tercera ronda de negociaciones en material comercial entre ambos países, que tendrá lugar este fin de semana en Beijing, donde el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, encabezará la delegación enviada por Trump.