China y Estados Unidos están "muy cerca" de sellar la primera fase de un acuerdo comercial, afirmó el Global Times, un tabloide controlado por el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista, en contra de las informaciones "negativas" publicadas en otros medios.

Asimismo, Beijing sigue comprometido con la continuación de las conversaciones para acordar una fase dos del acuerdo o, incluso, una fase tres con Washington, dijo el Global Times en su cuenta de Twitter, citando a expertos cercanos al gobierno chino.

"Básicamente, las dos partes han alcanzado un consenso básico para la fase uno del acuerdo", dijo Gao Lingyun, un experto en la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing que es cercano a las negociaciones, según Global Times. Ambos países acordaron, además, levantar aranceles, aunque aún no "cerraron" ni los detalles ni el alcance de esa decisión.

Expertos en comercio y personas cercanas a la Casa Blanca dijeron la semana pasada que la finalización de la "primera fase" del acuerdo, que se esperaba para noviembre, podría retrasarse hasta el próximo año, ante las presiones del gobierno chino para lograr reducciones arancelarias más extensas, que fueron respondidas con nuevas demandas por parte de Washington.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, se negó a comentar específicamente el informe del Global Times durante una rueda de prensa diaria ayer, pero reiteró que a Beijing le gustaría que Washington trabaje en conjunto para resolver las cuestiones comerciales pendientes sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Por otra parte, según responsables de ambos países, así como legisladores y expertos en comercio, el ambicioso acuerdo comercial de "segunda fase" parece menos probable antes las dificultades mostradas para llegar a un acuerdo inicial.

Las perspectivas para rubricar la primera fase se complicaron aún más la semana pasada, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación para apoyar a los manifestantes en Hong Kong, aunque la celebración de elecciones locales el domingo en el territorio controlado por China, en las que triunfaron fuerzas pro-democráticas podría ser de gran ayuda.

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert OBrien, dijo que aún es posible lograr un acuerdo comercial inicial con China para finales de año. No obstante, advirtió que Washington no haría la vista gorda con Hong Kong, aunque indicó que sería "una buena señal" que las elecciones se celebraran sin violencia, como finalmente sucedió.

En tanto que el mandatario chino, Xi Jinping, afirmó el fin de semana que "si fuese necesario, tomaremos represalias, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial. Nosotros ( China) no comenzamos esta guerra comercial y no es algo que queramos", en un foro económico en la capital china. "Siempre hemos dicho que no queríamos empezar la guerra comercial, pero no tenemos miedo", subrayó.