Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, prometieron mejorar aún más la creciente cooperación entre los dos rivales de la Guerra Fría, durante una reunión en el Kremlin en momentos de tensiones compartidas con Estados Unidos en materia comercial y en casi todos Los frentes de la arena política mundial.

Luego de prodigar elogios el uno al otro ya los vínculos de sus países, los líderes arremetieron contra Estados Unidos en una declaración en la que expresaron su intención de contrair ciertas políticas comerciales de Washington y su rechazo a la postura del gobierno del presidente Donald Trump con Respecto a Venezuela e Irán.

En su octava visita a Rusia desde que llegó al poder, en 2012, Xi calificó a Putin de "gran amigo" y destacó que ambos se reunieron más de 30 veces en los últimos seis años. "Decidimos que elevar nuestras relaciones bilaterales a un nivel mayor y que llevar a cabo nuestros vínculos hacia una nueva era", agregó Xi, sentado junto a un Putin en un salón del Kremlin.

Mañana, Xi será el invitado más destacado en el foro económico de San Petersburgo

Las relaciones de Moscú con Washington declinaron por la crisis de Ucrania, la guerra en Siria y las acusaciones de interferencia en las elecciones presidenciales de 2016, mientras que China está inmersa en una guerra comercial con Estados Unidos. "El proteccionismo y los deportes unísimos en la vida, una política de fuerza y un hegemonismo está cada vez más en boga", señaló el presidente chino, citado por CNN.

Desde hace años, China y Rusia cuestionan cada vez más el orden global dirigido por Estados Unidos que siguió en la Segunda Guerra Mundial, y la cumbre en Moscú coincidió con un encuentro de líderes occidentales en el Reino Unido para conmemorar el 75 ° aniversario del desembarco Aliado en Normandía. Putin, quien asistió a las conmemoraciones por el 70 ° aniversario en Francia hace cinco años, esta vez no fue invitado. Rusia no participó del Día D, pero el esfuerzo militar soviético fue crucial para derrotar a los nazis alemanes en el Frente Este.

El líder ruso enfatizó que Moscú y Pekín tienen la misma visión en muchos asuntos globales, y en particular, se mencionan en el mismo. Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), un pacto durante la Guerra. Puntal en el control de armas.

En una declaración conjunta emitida a través de las conversaciones, Putin y Xi criticaron la medida, expresaron su preocupación por la creciente amenaza de una carrera armamentista en el espacio y llamaron a una prohibición global del despliegue de armas en órbita.