El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para defender la investidura de Carles Puigdemont, decisión que provocó un choque frontal con el propio líder secesionista.

"Recibimos con perplejidad esta decisión unilateral", dijo Eduard Pujol, vocero de Junts per Catalunya, el grupo de Puigdemont, en conferencia de prensa en el Parlamento catalán, tras hacerse pública la iniciativa de buscar amparo en los tribunales europeos.

"No nos moveremos de la búsqueda de una fórmula para obtener garantías de la investidura de Puigdemont, pero no cabe buscarlas en Estrasburgo -sede del TEDH, las tenemos en el reglamento del parlamento catalán", remarcó el diputado. Los partidos de la oposición, por su parte, coincidieron en que la iniciativa no tiene recorrido y, una vez más, volvieron a exigir a Torrent que abra una nueva ronda de contactos para proponer un candidato alternativo al líder secesionista.

La iniciativa coincide con la presentación por parte del parlamento catalán de las alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) respecto a la prohibición de la investidura virtual de Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica huido de la Justicia y de regresar a España sería detenido.