La Oficina de Investigación de Ucrania citó al ex presidente Petro Poroshenko para que sea interrogado el próximo 17 de julio en relación con un caso penal del que no ha dado detalles, según informó el Kyiv Post. Poroshenko es uno de los implicados en los llamados Papeles de Panamá, la investigación sobre las cuentas offshore de un grupo de dirigentes políticos y empresarios que no se habían declarado, y según los cuales es titular de tres sociedades en paraísos fiscales.

El ex mandatario ucraniano, que atribuye las acusaciones en su contra a una persecución política, esgrimió que creó las sociedades offshore para diferencias claramente los ingresos obtenidos con su actividad empresarial de los públicos.

Poroshenko perdió las elecciones presidenciales del pasado 21 de abril frente al cómico Volodimir Zelenski, que hizo de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña.