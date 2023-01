Tener pasaporte europeo es el primer paso para que muchos argentinos que quieran emigrar puedan concretar sus proyectos. En este sentido, el Consulado de España en Argentina sacó nuevos turnos para todos los interesados en realizar el trámite de la ciudadanía española.

Las personas que logran acceder a ella obtienen diversas ventajas: acceso a la educación en España, tener libre tránsito en Europa, ejercer su profesión en cualquier país de la comunidad europea, entre otras.

El trámite se realiza en el marco de la Ley de Nietos, una normativa que facilita el acceso a los nietos e hijos de españoles que huyeron de la Guerra Civil y a los que se exiliaron por cuestiones políticas durante el franquismo. De esta forma, los descendientes de españoles pueden emigrar del país de manera más sencilla.

El Consulado informó que las citas para los trámites se establecen a través de su sitio web para obtener un turno previo. La apertura de turnos comenzó desde este jueves 12 de enero a las 9 de la mañana. Las citas se habilitarán "periódicamente hasta que todas las personas que tengan derecho, y quieran, puedan hacerlo".

Ciudadanía española: ¿cuáles son los requisitos?

Si se es nacido fuera de España y se cuenta con un padre, madre, abuelo o abuela originariamente español, que haya debido exiliarse entre el 18 de julio de 1936 y 1978 por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual y perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.

Si se es hijo o hija nacido/a en el exterior de una mujer española que perdió su nacionalidad por casarse con una persona extranjera antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 o se haya naturalizado argentina.

Si se es hijo o hija mayor de edad de españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción con la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Desde su entrada en vigor, los interesados dispondrán de dos años para realizar la tramitación de la nacionalidad española por opción, con posibilidad de ampliación por 1 año más.

Ciudadanía española: documentación necesaria

Hoja declaratoria de datos, la cual se puede descargar desde las páginas web de los Consulados

Partida literal de nacimiento de los progenitores españoles solo en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil del Consulado o en un Registro Civil español

La expedición del documento tiene que tener menos de dos años de antigüedad y se consigue en la web del Ministerio de Justicia español

Partida literal de nacimiento del interesado, que es expedida por el Registro Civil argentino y que deberá estar legalizada por el Ministerio del Interior (Ministerio de Relaciones Exterior en el caso de los oriundos en CABA) y tener la apostilla de La Haya.

Matrimonio de los progenitores. Si no existiera esta unión, se deberá presentar la partida literal del nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española.

Pasaporte español o partida literal de defunción del progenitor español.

DNI argentino del progenitor español. DNI del promotor y de interesado si no son la misma persona.

En caso de adopciones, habrá que aportar testimonio o sentencia completa de adopción plena apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y partida de nacimiento de los datos biológicos del adoptado.

Turnos para tramitar la ciudadanía española

Para conseguir un turno gratuito, se deberá ingresar en la web del Consulado, donde se tendrá que crear un usuario y una contraseña para poder acceder.

Por su parte, España cobra una tarifa no reembolsable para procesar la solicitud de la ciudadanía. Para tener una referencia, en 2021 la tasa de valor del trámite era de 103,02 euros.

El dinero es equivalente a los impuestos consulares y, ya que no es reembolsable, no se devolverá el dinero, aunque no se apruebe la solicitud inicial correspondiente.