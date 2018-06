El sucesor de Juan Manuel Santos en la Presidencia de Colombia para el periodo 2018-2022 se definirá el próximo domingo, en una segunda vuelta electoral que enfrentará al derechista Iván Duque y al izquierdista Gustavo Petro.

Tras la primera vuelta, tanto Duque como Petro tuvieron un notorio cambio de su lenguaje de confrontación en busca de llegar a alianzas con los tres candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta (Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle), ubicados más al centro del espectro ideológico. Por ejemplo, Duque dijo que no piensa desconocer todo el acuerdo de paz firmado con la ex guerrilla de las FARC y Petro

hizo énfasis en que no es cierto que hará expropiaciones y que su propuesta económica dista mucho del modelo de Venezuela.

Duque sumó a su favor los principales apoyos. Los dos partidos históricos del país, el Liberal y el Conservador, anunciaron que lo respaldarán en la segunda vuelta. El gobernante Partido Social de Unidad Nacional, que respaldó a Vargas Lleras, dijo que sus congresistas tienen libertad de voto, pero casi todos están ahora con Duque.

Las encuestas más recientes muestran a Duque como el favorito. Una encuesta de la firma Cifras & Conceptos para la cadena de radio Caracol y el canal de televisión por cable Red+Noticias indica que Duque obtendría el 45,3% de los votos y Petro el 36,4% mientras que el voto en blanco sería del 18,3 por ciento.

Un sondeo de Invamer para el canal de televisión Caracol, la estación Blu Radio y la revista "Semana" adjudica a Duque el 57,2% y a Petro el 37,3% en tanto que el voto en blanco llegaría al 5,5 por ciento. Otra encuesta de Datexco para la estación W Radio señala que Duque tendría el 46,2%, Petro el 40,2% y el voto en blanco el 13,6 por ciento.