Después de siete años, Colombia y Venezuela reabrieron este lunes la frontera común, un acto simbólico que representa la reanudación de las relaciones entre ambos países que se había puesto en marcha pocos días después de que Gustavo Petro asumiera como presidente colombiano.

"Estamos retomando relaciones y dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera entre pueblos hermanos: Colombia y Venezuela. ¡Es un día histórico y transcendental!", escribió en Twitter el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mandatario celebró junto a su par colombiano el acto en el puente limítrofe Simón Bolívar, sobre el río limítrofe Táchira. Es la principal vía terrestre que comunica a ambos países y une a las ciudades colombianas Cúcuta y Villa del Rosario con las venezolanas San Antonio y San Cristóbal. Además, ambos países reanudaron el puente aéreo con vuelos entre Caracas y Valencia, en Venezuela, y Bogotá, en Colombia.

"Que un camión colombiano ojalá sin restricciones desde Guyana hasta la Patagonia por toda la comunidad andina ampliada pueda llevar nuestros productos y traer lo que necesitamos. Que una familia que quiera conocer nuestra América lo pueda hacer", tuiteó, por su parte, Gustavo Petro.

La reapertura de la frontera común de más de 2.000 kilómetros, que consistirá en una “reparación histórica”, mejorará una situación de desastre humanitario en la zona fronteriza y revivirá un comercio bilateral que en 2008 llegó a los 7.200 millones de dólares, informó Télam.

El puente Simón Bolívar simboliza la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela

El expresidente colombiano Ernesto Samper estimó, tomando como base la cifra récord de 7.200 millones de dólares de 2008, que el global podría llegar a los 30.000 millones de dólares, con unos 20.000 millones más si se piensa en otras actividades que también originan divisas. "Si se tiene en cuenta el costo social del cierre de las fronteras, donde existen además escuelas, hospitales, acueductos, etc. la cifra puede trepar a los 50.000 millones de dólares", calculó en diálogo con la agencia.

Colombia y Venezuela retoman relaciones

Petro había dicho el sábado que estaba "planeando asistir al comienzo de una apertura económica, comercial y humana" con Venezuela, mientras Maduro destacó que las autoridades de su gobierno afinaban los detalles para garantizar una reapertura "buena y segura" con el país vecino.

“Estamos planeando asistir al comienzo de una apertura económica, comercial y humana, que es lo más importante, ojalá sea el fin de la crisis humanitaria”, dijo Petro el sábado por la noche en la residencia de la embajadora colombiana ante la ONU, en Nueva York, informó la Presidencia de Colombia.

La frontera entre Colombia y Venezuela estuvo cerrada desde 2015, tras una crisis diplomática que se profundizó luego de que el expresidente colombiano Iván Duque (2018-22) reconociera al opositor Juan Guaidó como mandatario encargado del país vecino.

Pero con la llegada del líder progresista colombiano al poder se buscaron los mecanismos para formalizar de nuevo las relaciones y se nombraron representantes diplomáticos en ambos países.

De hecho, ayer hubo un encuentro binacional en la frontera entre representantes de los legislativos de ambos países. Sin embargo, aún con estos enormes avances, el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, reconoció hoy, en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que el camino de la recuperación de relaciones fue “tortuoso”.

"Ha sido tortuoso porque realmente es empezar desde cero. No hay aerolíneas, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera. Las tractomulas ya no están en la frontera. Es realmente titánico volver a restablecer las relaciones. No creí que fuera a encontrar todo en cero. Es que todo está en cero", afirmó el diplomático, de acuerdo a la agencia Sputnik.

Vuelven los vuelos

Bogotá y Caracas anunciaron de forma simultánea el 9 de este mes el plan para reabrir los más de 2.200 kilómetros de frontera común y aseguraron que se reanudará también la conexión aérea, suspendida desde que comenzó la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020.

Sobre la reconexión aérea ya anunciada, el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, detalló que el primer vuelo entre Colombia y Venezuela será de la aerolínea Conviasa el mismo lunes y cubrirá la ruta Caracas-Valencia-Bogotá.

#FronterasAbiertas �������� | Hoy se abre la frontera con Venezuela. ¿Qué beneficios traerá?



Aquí te contamos ↓ pic.twitter.com/1i7Ll3HuO8 — Presidencia Colombia ���� (@infopresidencia) September 26, 2022

Reyes también reveló que los primeros pasos en abrir serán el puente Internacional Simón Bolívar, entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, y el puente Francisco de Paula Santander entre Ureña y Cúcuta.

Los pasos terrestres de los puentes internacionales estarán habilitados desde las 6 hasta las 19, según la agencia Europa Press.