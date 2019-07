La redada masiva para capturar y deportar a miles de inmigrantes indocumentados en al menos diez ciudades estadounidenses, que fue anunciada por el presidente, Donald Trump en junio, se iniciará el próximo domingo, anunció la prensa estadounidense. Las operaciones las llevará a cabo el personal de la agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados.

Las redadas "comenzarán en breve, aunque no las llamo redadas, porque estamos sacando a personas, todas esas personas que durante años han venido ilegalmente", había dicho la semana pasada Trump a periodistas en la Casa Blanca. En esas deportaciones "las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aún cuando ellos no fueran los buscados", añadió el periódico estadounidense.

El presidente de Estados Unidos quiere incluir una pregunta de ciudadanía en el censo 2020

"En la medida en que sea posible, los miembros de familias arrestados juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje", agregó. Funcionarios consultados por la agencia de noticias EFE señalaron que ICE buscará primero unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Miami (Florida).

El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, sostuvo que su estado "continuará apoyando a todos los inmigrantes para asegurar que todos ellos tengan todas las protecciones que brinda la ley". El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, también demócrata, dijo a medios locales que los residentes de la ciudad deben saber que se hará respetar las leyes "santuario" que rigen en el estado y que impiden la colaboración de policías locales con ICE en materia migratoria, de competencia federal.

Las medidas son parte de la agenda contra los migrantes que el gobierno retomó en los últimos días

Pregunta por Twitter

En tanto, el Gobierno de Trump incluirá por decreto una pregunta sobre la ciudadanía de la población en el cuestionario del censo 2020. La Corte Suprema prohibió en un fallo la pregunta pero Trump contestó que era posible hacerlo por decreto. El resultado del censo, que se realiza cada diez años, determina la asignación de escaños en la Cámara de Representantes para la próxima década y la distribución de unos 675.000 millones de dólares en gastos federales. Los demócratas temen que si los inmigrantes no son tenidos en cuenta, el gobierno redistribuya los recursos de las ciudades dirigidas por demócratas.