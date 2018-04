El Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia brasileña) definía al cierre de esta edición un recurso de hábeas corpus que la defensa de Lula presentó hace aproximadamente un mes, en el que pide que el expresidente no vaya a prisión hasta tanto no se hayan agotado los recursos de apelación. En caso de rechazo, Lula quedaba a sólo un paso de la cárcel.

La discusión había comenzado el 22 de marzo, pero el STF postergó la votación hasta ayer, cuando los once miembros del tribunal expusieron sus posturas acerca del caso del ex mandatario, que en caso de ir a la cárcel no podría participar de las próximas elecciones presidenciales, para las cuales es el favorito tanto en primera como en una eventual segunda vuelta.

Pero también es rechazada su presentación por gran parte del electorado brasileño en el caso de que se ratifique su culpabilidad.

Lula ya fue condenado en segunda instancia por al Tribunal Regional Federal de Cuarta región (TRF-4), en el caso en el que se lo acusa de recibir como soborno de la constructora OAS un apartamento en el balneario Guarujá. El juez Sergio Moro se basa en la delación premiada del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, quien dijo que el apartamento se lo habían regalado al ex mandatario, que había pedido que se ocultara formalmente su propiedad.

La defensa de Lula aseguró que no había ningún documento que pruebe que es de él, pero pese a la ausencia de pruebas, el ex presidente fue condenado igual por Moro primero y luego por la cámara, que aumentó su condena de 9 años a 12 años y un mes.

En los últimos días fue in crescendo la presión de los sectores más reaccionarios de Brasil para que la Corte rechazara el hábeas corpus que le permitiría a Lula llegar en libertad a las elecciones. Además de los ataques a los micros de Lula y su comitiva que realizan campaña por Brasil (incluidos balazos), en los últimos días se conocieron expresiones provenientes de las fuerzas armadas brasileñas, en el sentido de que intervendrían si el hábeas corpus era aprobado.

Entre esas voces la que resonó más fuerte fue la del actual titular del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, quien twiteó: "aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia".