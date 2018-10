El gobierno de Corea del Sur insistió en que la comunidad internacional debería aliviar las sanciones contra Pyongyang por su "correcta" decisión de eliminar sus armas nucleares.

"Dado que Corea del Norte se presenta ante el mundo tras salir voluntariamente de su aislamiento, ahora es el turno de la comunidad internacional de responder a la dura decisión y los esfuerzos de Corea del Norte", declaró el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que se encuentra en París, Francia, para una visita de cuatro días.

Con anterioridad, Moon viajó a Pyongyang, donde tuvo lugar la tercera cumbre entre las dos Coreas. También se entrevistó con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que, en la primera cumbre celebrada en abril, se comprometió a una desnuclearización completa de la península.

Sin embargo, el proceso de desnuclearización casi se detuvo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, suspendiera el viaje programado a Corea del Norte del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, alegando falta de progresos.

El presidente de Corea del Sur recalcó que "el mundo necesita mostrar que la decisión del líder Kim de desnuclearizarse fue la correcta, y debe llevar a Corea del Norte al camino de una paz concreta y duradera".

Insistió, igualmente, en que "el proceso de paz apenas está comenzando en la península de Corea", y no será un viaje fácil.

Seúl aseguró que EE.UU. "no puede obligarlos" a no levantar sus sanciones contra su vecino del norte, en respuesta a la afirmación de Trump sobre que Corea del Sur no podía eliminar los embargos contra Pyongyang sin la aprobación de Washington.

Por su parte, Pyongyang criticó reiteradamente a EE.UU. por incumplir la promesa de levantar las sanciones hecha en junio por el magnate republicano en su encuentro con Kim y dijo que se mantendrán firmes ante los embargos estadounidenses "aunque duren 100 años".