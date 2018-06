La Corte Suprema de Estados Unidos liberó a los gobiernos locales y de los estados para comenzar a cobrar impuestos a los retailers de Internet que actualmente no tienen gravadas las operaciones con sus clientes.

Alineándose con los estados y los retailers tradicionales en un fallo por 5 votos contra 4 este jueves, la corte revirtió un fallo de 1992 que había convertido a la mayor parte de Internet en una zona libre de impuestos. La decisión había liberado a los retailers de sus deberes de cobrar impuestos si no contaban con presencia física en un estado.

El juez Anthony Kennedy dijo que el fallo de 1992, que estaba relacionado con los catálogos de venta, había quedado obsoleto en la era del "e-commerce".

Poderes tributarios más amplios permitirán a los estados y gobiernos locales cobrar entre US$ 8 mil millones y US$ 23 mil millones al año, según diversas estimaciones. Actualmente, todos los estados, salvo cinco, aplican impuestos a las operaciones de compra venta.

Las acciones de Wayfair llegaron a hundirse hasta 9,5% tras el anuncio, mientras que Amazon perdió 1,7%; EBay cayó 1,5% y Etsy 4%.

La resolución pondrá nueva presión sobre estas compañías y otros retailers en Internet y plataformas de comercio que no cobran impuestos. También afectará a Amazon, aunque el mayor retailer online del mundo no estuvo involucrado en el caso. Amazon cobra a los consumidores en aquellos estados que aplican impuestos a las ventas, pero solo cuando vende productos de su propio inventario. Cerca de la mitad de sus ventas considera productos que son propiedad de otros comerciantes, muchos de los cuales no cobran impuestos.