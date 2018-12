El primer ministro belga, Charles Michel, anunció su renuncia al frente del gobierno que dirigía en minoría, después de que sus socios soberanistas flamencos le retiraran su apoyo por negarse a integrar el pacto de migración de la ONU.

El premier liberal dio a conocer su decisión tras una sesión en el Parlamento, donde apeló a la oposición a sostener su gestión, pero que terminó con una moción de confianza presentada por los socialistas flamencos y francófonos y respaldada por los Verdes.

"He constatado que mi llamado no ha convencido. No he sido escuchado. Debo respetarlo y tomar nota de la situación. Tomo la decisión de presentar mi dimisión y mi intención es apersonarme ante el rey inmediatamente", dijo en sesión plenaria.

El gobierno de centroderecha, que Michel dirigía desde octubre de 2014, quedó debilitado nueve días atrás con la salida de la N-VA -socio mayoritario de la coalición-, que rechazaba apoyar el pacto migratorio de Naciones Unidas.

El texto fue adoptado por más de 150 países la semana pasada en la ciudad marroquí de Marrakech, y, aunque no es vinculante, los soberanistas flamencos lo consideraban una pérdida de soberanía por definir la política migratoria de los Estados firmantes.

La salida de los socios flamencos, primera fuerza política del país con 31 diputados de un total de 150, dejó a Michel al frente de un gobierno sin mayoría parlamentaria.

El primer ministro pidió a los parlamentarios formar una "coalición de buena voluntad" para continuar con su gestión hasta el próximo 26 de mayo, fecha inicialmente prevista para las próximas elecciones federales.

Ante esta falta de confianza en su gobierno, Michel presentó su renuncia ante el rey Felipe, quien decidió mantenerla en suspenso. "El primer ministro Charles Michel ha sido recibido en audiencia en el castillo de Laeken para presentar la dimisión del gobierno. El rey mantiene su decisión en suspenso", informó el Palacio Real en un comunicado. No quedó claro a qué se refería el comunicado con que el rey dejó su decisión en suspenso.

El monarca podría haber rechazado la renuncia o aceptarla y haber convocado elecciones anticipadas, pero la decisión de suspensión no deja claro cuál será el camino a seguir en los próximos días.