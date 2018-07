Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, le respondió a su homólogo iraní, Hasan Rohaní, que "nunca más vuelva a amenazar a Estados Unidos o sufrirá las consecuencias como las que pocos han sufrido en la historia antes".

Trump agregó en el mensaje repleto de mayúsculas que "ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. íSea cauto!".

El mensaje llegó horas después de que Rohaní expresara en medio de una reunión con importantes diplomáticos que "negociar hoy con Estados Unidos no significa más que rendición y el fin de los logros de la nación de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquean Irán", agregó. A la vez que advirtió al mandatario estadounidense: "no juegue con la cola del león, lo lamentará", una expresión en farsi equivalente a no jugar con fuego, y aseguró que empezar un conflicto con Teherán supondría "la madre de todas las guerras".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Bahram Qasemi, subrayó que mientras el actual Gobierno de EE.UU. se presenta a sí mismo como amigo del pueblo persa, "sin embargo le aplica las más injustas e ilegales sanciones, la cataloga como una nación terrorista y lo introduce en una "lista negra" de países a cuyos ciudadanos se les prohíbe su ingreso en el suelo estadounidense".

Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán durante el pasado mes de mayo y volvió a imponer sanciones a Teherán, las cuales amenazan con hundir la economía iraní desde que entren en vigor el próximo agosto, según reseñó la agencia de noticias Efe.