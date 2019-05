El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que su país alentará todo proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición mediante el impulso de "acuerdos absolutamente soberanos" para solucionar la grave crisis de la nación petrolera.

" Cuba apoyará cualquier iniciativa dirigida a promover el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, con estricto apego a los principios del derecho internacional, en particular el no uso, ni la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos de los Estados", señaló Rodríguez en una rueda de prensa.