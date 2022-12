Un sueldo de 130.000 dólares al año parece ideal para muchas personas. Si se le agrega que ese salario se cobra por hacer poco o prácticamente nada en el trabajo, la idea se vuelve utópica. Sin embargo, es más que real, y está muy lejos de ser algo idílico. Así lo denunció Dermot Alastair Mills, un irlandés que denunció a Irish Rail por "discriminación" después de que sus deberes fueran "reducidos a nada".

Mill dijo a la Comisión de Relaciones Laborales (WRC, por sus siglas en inglés) que pasa la mayor parte de su semana laboral dando largas caminatas, comiendo sándwiches y leyendo el diario después de expresar su preocupación por las prácticas contables en Irish Rail en 2014.

Según explicó el actual gerente de finanzas de Irish Rail, fue acosado para entrar en su nueva función en 2013, y poco después tuvo que tomarse una baja por enfermedad obligada. Al volver, notó "ciertos problemas" con los deudores, y envió un informe de "buena fe" al director ejecutivo de Irish Rail en marzo de 2014, antes de hacer una divulgación protegida al Ministro de Transporte.

El hombre denunció que Irish Rail lo aisló

Desde entonces, sus responsabilidades en la empresa se recortaron, al igual que su cartera presupuestaria. "Empecé con lo que parecía un mandato razonable en 2013 y 2014 (10 millones de dólares). De forma lenta pero segura, se redujo a nada (menos de 500 mil dólares)".

Gana 130.000 dólares por no hacer nada

"Diría que si tengo algo que me obliga a trabajar una vez a la semana, estaría encantado", dijo Mills al WRC el martes. Luego, detalló su día laboral: "Compro dos diarios, el Times y el Independent, y un sándwich. Entro en mi cubículo, enciendo mi computadora, miro los correos electrónicos. No hay correos electrónicos asociados con el trabajo, ni mensajes, ni comunicaciones, ni comunicaciones de colegas".

"Me siento y leo el periódico y como mi sándwich. Luego, alrededor de las 10:30 am, si hay un correo electrónico que requiere una respuesta, lo respondo. Si hay trabajo asociado con él, hago ese trabajo".

Por eso, denunció que le pagan 121.000 euros (casi 130.000 dólares) por "no hacer nada". "Cuando digo que no hago nada, quiero decir que no uso mis habilidades", lamentó Mills, y agregó que "todavía sufre un castigo" por presentar la denuncia en 2014, señalando la supuesta reducción de su papel.

El gerente financiero explicó que se siente "aislado y que fue excluido de las reuniones de la empresa y de las oportunidades de capacitación".

Qué dijo la empresa

Tom Mallon, abogado de Irish Rail, dijo que la posición de la compañía era que ninguno de los entrevistadores estaba al tanto de la revelación de Mills.

Por su parte, Irish Rail argumentó que el WRC solo tiene jurisdicción para pronunciarse sobre las supuestas penalizaciones relacionadas con el hecho de que Mills no consiguió un ascenso a un puesto de mayor rango en 2018.

Su caso está siendo ahora analizado por la Comisión de Relaciones Laborales de Irlanda, que programó una nueva audiencia para principios del próximo año.