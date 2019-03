El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un nuevo mensaje a sus seguidores reunidos en el "Encuentro Nacional Lula Libre" en Sao Paulo, en el que volvio a ratificar que es inocente y se mostro confiado de que algún día esto se probará a la justicia.

El próximo 7 de abril se cumplirá un año de la detención de Lula, que cumple una condena de 12 años de prisión en la cárcel de Curitiba por presunta corrupción. En enero de este año fue condenado nuevamente, en este caso a 12 años y 11 meses de prisión, también por corrupción pasiva y lavado de dinero, por haber usado una hacienda de un íntimo amigo suyo en el interior de Sao Paulo para supuestamente blanquear dinero ilícito.

Lula criticó que la Justicia le prohibiera acudir al entierro de su hermano, que falleció en enero, y las "persecuciones sufridas en la escuela" por su nieto Arthur, el pequeño de 7 años que falleció el pasado 2 de marzo por meningitis.

"Le prometí a Arthur que no descansaré mientras no pruebe que los verdaderos ladrones son los que me condenaron", reiteró Lula y dijo que nunca fue el dueño de las dos propiedades que motivaron ambas condenas.

"La fuerza que me hace resistir a esta prueba viene de ustedes y de mi convicción de que soy inocente. Pero resisto principalmente porque sé que aún tengo una misión importante a cumplir en este momento en que la democracia, la soberanía nacional y los derechos del pueblo brasileño son amenazados por intereses económicos y políticos poderosos, incluso de potencias extranjeras", escribió.