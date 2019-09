La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, desmintió haber presentado su renuncia a China por las protestas antigubernamentales en la ciudad, que comenzaron hace tres meses y a las que desde hace tres días se sumó una huelga de estudiantes secundarios y universitarios.

En una conferencia de prensa, Lam negó haber presentado su renuncia o haber tenido intención de hacerlo, después de que la agencia Reuters publicara un audio filtrado en el que la líder hongkonesa le decía a un grupo de empresarios que renunciaría si tuviera esa opción, informó EFE.

"Nunca he presentado una renuncia al gobierno central del pueblo. Ni siquiera he pensado en discutir una renuncia ... La elección de no renunciar fue decisión mía", aseguró Lam cuando se le preguntó por qué Beijing no la dejaba dimitir. Agregó que "ese sería el camino fácil" y criticó a la prensa por la filtración "inaceptable" de sus comentarios realizados durante una reunión privada.