La Unión Europea hizo un llamado a la distensión tras la detención del embajador británico en Irán, Rob Macaire, durante una manifestación en la Universidad Amir Kabir en Teherán, bajo la acusación de "incitar a las protestas" por el derribo delvuelo 752 de Ukranian International Airlines.

Macaire, que según Londres fue detenido brevemente por las autoridades el sábado, negó que hubiera participado en manifestaciones contra las autoridades iraníes, tal y como publicaron algunos medios en Teherán, informa Afp.

"Confirmo que no he participado en ninguna manifestación", dijo Macaire en la red social Twitter. "Fui a un acto anunciado como una vigilia por las víctimas de la tragedia del avión de Ukraine International Airlines, derribado el miércoles cerca de Teherán", dijo. "Me fui del lugar cinco minutos después, cuando algunas personas comenzaron a corear consignas" contra las autoridades, agregó.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo estar "muy preocupado" por la detención temporal del embajador del Reino Unido en Teherán, Rob Macaire, y pidió dejar espacio a la diplomacia en la actual crisis en Oriente Medio.

"Muy preocupado por la detención temporal del embajador del Reino Unido en Irán. El total respeto a la convención de Viena es imprescindible. La UE pide rebajar la tensión y que haya espacio para la diplomacia", indicó el diplomático.