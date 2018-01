El presidente estadounidense, Donald Trump, concedió los denominados Fake News Awards (premio a las noticias falsas) a los medios que, a su criterio, realizaron coberturas informativas especialmente deshonestas y erróneas.

En la lista, cuya composición no fue explicada en detalle, figuró cuatro veces la emisora CNN. En primer lugar fue "distinguido" Paul Krugman, premio Nobel de Economía y columnista del diario The New York Times, debido a que sostuvo que la economía estadounidense no se recuperaría nunca y en cambio experimentaría un fuerte retroceso. En segundo puesto quedó un reportero de la emisora ABC.

Recién en tercer sitio apareció CNN, algo que sorprendió a muchos debido a la profunda enemistad que manifiesta públicamente Trump hacia esta cadena. De todas maneras, CNN se llevó varias menciones. El cuarto puesto fue para un reporte del Time Magazine y el quinto, para un informe del Washington Post, reseñó la agencia de noticias EFE.