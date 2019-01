El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo hoy que es posible un nuevo pacto comercial con China, al referirse a las negociaciones que llevan adelante las dos potencias en búsqueda una solución al enfrentamiento comercial que mantienen. Consideró, ademas, que existe “un progreso tremendo” en las negociaciones con Corea del Norte y hasta reveló que está definida la sede de su próximo encuentro con su par Kim Jong-Un, aunque prefirió mantenerla en reserva.

"En verdad, hemos tenido un número muy extraordinario de reuniones y un acuerdo muy bien podría suceder con China. Está yendo bien. Diría que tan bien como es posible que vaya", dijo el mandatario en declaraciones a los periodistas, informó la agencia Efe.

No obstante, advirtió que "si logramos un acuerdo ciertamente no tendremos sanciones y si no logramos un acuerdo las tendremos".

Trump remarcó que "las cosas están yendo muy bien con China y con el comercio", y tachó de "informaciones falsas" la noticia publicada por el Wall Street Journal esta semana en la que se aseguraba que Estados Unidos estudiaba levantar los aranceles impuestos al gigante asiático.

El país norteamericano aplicó gravámenes a productos chinos por un valor combinado de unos u$s250.000 millones y amenazó con agregar más.

Sin embargo, Trump pospuso en diciembre el aumento del 10% al 25% de aranceles por valor de u$s200.000 millones durante un periodo de 90 días.

La segunda ronda de negociaciones para terminar con el conflicto comercial bilateral tendrá lugar en Washington los próximos 30 y 31 de enero, cuando se reunirán las delegaciones lideradas por el viceprimer ministro chino, Liu He, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Ayer, medios estadounidenses publicaron que China había ofrecido incrementar sus importaciones de Estados Unidos por un valor de un billón de dólares durante los próximos seis años, en el marco de las conversaciones.

Progreso con Corea del Norte

Trump celebró también “un progreso tremendo” en las negociaciones con Corea del Norte. "Hemos acordado reunirnos en algún momento, probablemente a finales de febrero", dijo Trump a periodistas en el jardín de la Casa Blanca y adelantó: "Hemos elegido un país, pero lo anunciaremos en el futuro".

El mandatario se reunió ayer con el negociador norcoreano y jefe la Comisión Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yong Chol, encuentro al que calificó de “increíble" y "muy bueno".

De hecho, resaltó que un enorme avance en las negociaciones para poner en marcha un plan de desnuclearización del país asiático.

"Hemos hecho mucho avance sobre el que los medios de comunicación no han informado; hemos hecho mucho avance en lo que a la desnuclearización respecta, y hemos hablado de muchas cosas diferentes. Pero tenemos un muy tremendo progreso sobre el que no se ha informado, desafortunadamente", indicó, según las agencias DPA y EFE.

Tras esa charla en la Casa Blanca, la vocera Sarah Huckabee Sanders anunció que Trump y Kim esperaban celebrar una segunda cumbre a finales de febrero, tras la que mantuvieron en junio pasado, la primera en la historia de los jefes de Estado de ambos países.

El diálogo entre EEUU y Corea del Norte apenas avanzó desde la histórica cumbre de Singapur, en la que los dos jefes de Estado acordaron trabajar para la desnuclearización de Pionyang a cambio de que Washington garantizara su supervivencia.

Desde entonces, las autoridades norcoreanas pidieron a EEUU el levantamiento de sanciones y la firma de un tratado de paz entre las dos Coreas antes de hacer cualquier concesión, incluido el desmantelamiento de su arsenal nuclear, que considera un elemento disuasorio para garantizar su existencia como país.