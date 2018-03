El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a un acuerdo comercial bilateral con Canadá pero sin México, si las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países no prosperan.

Al ser consultado por un periodista si Estados Unidos podría alcanzar un pacto comercial con Canadá si no logra uno con México en las negociaciones del TLCAN, Trump dijo: "Seguro, absolutamente. Es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con otro, pero llegaremos a un acuerdo con uno".



"Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores y, para ser justos, el primer ministro quiere proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países", afirmó.



Trump habló en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Al mandatario se le consultó si el TLCAN está muerto, a lo que respondió: "Ya veremos qué ocurre".



La Cámara de Comercio estadounidense acusó al gobierno en Washington de intentar sabotear las discusiones con "propuestas venenosas".



Las conversaciones podrían estancarse por las agresivas demandas de Estados Unidos de elevar abruptamente los requerimientos de origen local para componentes de autos y autopartes, según expertos comerciales.



Fuentes informadas sobre las propuestas de Estados Unidos dijeron que éstas apuntan a elevar el límite para el contenido de origen norteamericano a 85%, desde el actual 62.5%, con un requerimiento específico de fabricación estadounidense de 50%.