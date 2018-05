El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó ayer que no dimitirá e intentará culminar con su período de gobierno , pero en el aire pesa la idea de una posible dimisión del presidente "in extremis", ante la posibilidad de que tenga éxito la moción de censura del PSOE, que considera que el líder del Partido Popular no puede ser ajeno al "Caso Gurtel", un esquema de financiación ilegal por el cual el ex tesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión además de 44 millones de euros de multa, y el propio Partido Popular PP deberá pagar una multa de 245.000 euros.

Desde el PP rechazaron la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo vaya a dimitir, aunque varios medios aseguran que Rajoy consultó en las últimas horas a expertos juristas sobre esta posibilidad, mientras ya está en trámite la moción socialista y arrecian las dudas del Partido Nacionalista Vasco, que decidirá el sentido de su voto hoy en una reunión extraordinaria tras escuchar el discurso de Pedro Sánchez.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, rechazó de plano ayer que Rajoy se plantee presentar su dimisión, ante la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE, que en los hechos significará apartarlo del poder. "No hay esta opción, no existe", insistió, para después destacar que "nosotros representamos la estabilidad. Y aunque he escuchado que Rajoy va a dimitir, nada de eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura esta semana y nuestras posiciones", declaró Maillo en los pasillos del Congreso.

La posibilidad de una dimisión "in extremis" del presidente tendría como objetivo que cayese la moción de censura, pero el sistema parlamentario español no es presidencialista, de manera que el poder no recae sobre el vicepresidente, que no podría mantener el Gobierno en funciones, sino que se tendría que abrir inmediatamente una nueva investidura. Aunque la dimisión no haría cambiar demasiado las cosas, permitiría a Rajoy no recibir el castigo parlamentario de la moción de censura y poner a las fuerzas del Congreso ante el reto de ponerse de acuerdo para una investidura en la que Sánchez ya fracasó una vez.