El Parlamento británico tumbó hoy por tercera vez el acuerdo del Brexit, lo que acerca al Reino Unido a una salida abrupta de la Unión Europea ( UE) el 12 de abril o bien a pedir una larga prórroga que lo obligaría a participar en las elecciones comunitarias de mayo.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, perdió la votación por una diferencia de 58 votos (344 contra 286), una derrota menos contundente que las dos anteriores -las diferencias habían sido de 230 en enero y de 149 hace tres semanas- pero que mantiene bloqueada la ratificación del tratado de salida que negoció con Bruselas.

"Las consecuencias de la decisión adoptada por esta Cámara son graves. Me temo que estamos llegando al límite en todo este proceso. Como consecuencia, el Reino Unido debe dejar la UE el 12 de abril, en sólo catorce días", afirmó está tarde May en la Cámara de los Comunes (Parlamento).

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que considera inaceptable la salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas, mantuvo su oposición al texto, a pesar de que el Gobierno trabajó durante semanas para intentar un cambio de postura. Tampoco fue determinante el sacrificio que ofreció May a sus colegas conservadores, al prometer renunciar si el acuerdo era aprobado.

El ex canciller Boris Johnson, Dominic Raab y otros euroescépticos que aspiran a suceder a la premier votaron a favor del pacto, a pesar de que lo criticaron con dureza durante meses, pero un núcleo duro de esa facción conservadora no cambió de postura, informó la agencia de noticias EFE.

La última carta con la que jugaba el Gobierno, convencer a suficientes laboristas rebeldes con la promesa de darles voz en el diseño de la futura relación con la UE, no surtió efecto. Tan solo cinco de ellos se alinearon con May.

A pesar de las constantes especulaciones durante las últimas semanas de que May está al borde de abandonar su cargo, la líder conservadora se levantó momentos después de la votación de hoy en el Parlamento para recalcar que continuará trabajando para lograr un " Brexit ordenado" como surgió del referendo de junio de 2016.

El siguiente paso en el tortuoso proceso que afronta el Reino Unido llegará el lunes, cuando los diputados tratarán por segunda vez de llegar a un consenso sobre las opciones a las que puede aferrarse el país.

Esta semana, ninguna de las ocho propuestas sometidas a votación obtuvo una mayoría. La opción de celebrar un referendo para confirmar un eventual acuerdo y negociar una unión aduanera con la UE fueron, con todo, las más respaldadas.

Algunos parlamentarios consideran que una combinación de esas dos vías podría finalmente permitir un consenso. Aunque los votos del lunes no serán vinculantes, existe la posibilidad de que los diputados intenten forzar el debate de una ley que sí obligaría al Ejecutivo a seguir sus indicaciones.

May se mostró abierta a que los parlamentarios encuentren una "mayoría estable para una alternativa particular", consignó la BBC. Pero advirtió al mismo tiempo que cualquiera de las vías propuestas requiere primero que el tratado de salida esté aprobado, por lo que no está completamente descartado que vuelva a intentar someterlo a votación por cuarta ocasión la próxima semana.

En caso de que el rechazo se mantenga firme, el Reino Unido fijará entonces su vista en la cumbre extraordinaria que convocó hoy el Consejo Europeo para el miércoles 10 de abril. Asimismo, May subrayó que si no se encontró antes una solución alternativa, se verá obligada a solicitar a los líderes comunitarios una nueva prórroga para el Brexit, que esta vez podría ser de hasta un año.

Ese escenario implicaría que el Reino Unido celebre elecciones al Parlamento Europeo el 23 de mayo, pero requeriría además que Londres explicara a la UE en qué piensa invertir ese tiempo extraordinario.

En tanto, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, reiteró hoy su llamada a celebrar unas elecciones generales anticipadas que modifiquen la aritmética parlamentaria y permitan desbloquear el proceso del Brexit.