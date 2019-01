El Parlamento británico rechazó por una amplia mayoría el acuerdo del Brexit propuesto por la primera ministra Theresa May, en una votación en la Cámara de los Comunes de Londres que terminó 202 a favor y 432 en contra del texto de separación del Reino Unido con la UE.

Si bien la votación estaba programada a las 17 hora argentina aproximadamente, debido a que el partido laborista, el Partido Nacionalista Escocés y el conservador Edward Leigh, retiraron sus enmiendas, la votación se adelantó.

De esta forma, y según los escenarios posibles si es que acuerdo era rechazado, el gobierno británico tiene como plazo tres días para presentar un plan alternativo o que el acuerdo sea votado por segunda vez, pero con ciertas modificaciones. El plazo original para la presentación de un Plan B por parte del gobierno era de tres semanas, pero una propuesta aprobada la semana última en el seno del parlamento acortó ese plazo a las actuales 72 horas.

Corbyn pidió a Bruselas que no descartara un regreso a la mesa negociadora

En tanto, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, presentó a la Cámara de los Comunes una moción de confianza sobre la primera ministra, tildando de "catastrófico" el rechazo al acuerdo del Brexit de la premier conservadora.

Tras la contundente derrota, May dijo a los diputados que se sometería a una votación sobre su continuidad en un plazo de 24 horas si la oposición lo requería, tras lo que acto seguido Corbyn presentó la moción de censura, que se votaría mañana mismo.

"No puede creer seriamente que tras dos años de fracasos puede negociar un buen acuerdo por el pueblo de este país", dijo Corbyn a May, recordándole que ha sufrido "una derrota catastrófica", la peor de ningún gobierno británico desde los años 20. "Así los parlamentarios pueden expresar su visión sobre la incompetencia del Gobierno", recalcó.

Si supera la moción, la primera ministra aseguró que mantendrá conversaciones con otros partidos "para ver qué solución puede ser aceptable". También afirmó que volverá a la UE para considerar nuevos planes. "El resultado nos dice lo que los parlamentarios no quieren, pero no lo que quieren", expresó May tras conocer el resultado de la votación.

Corbyn tuvo una dura intervención durante el debate, en la que anunció la intención de su partido de votar en contra del acuerdo y reclamó de nuevo un adelanto de las elecciones generales. "Los ciudadanos necesitan recuperar el control de la situación y unas nuevas elecciones les permitirán elegir nuevos diputados, nuevo Gobierno y un nuevo mandato para volver a negociar el acuerdo con la UE". Corbyn se dirigió expresamente a Bruselas para pedir a los líderes comunitarios que no descartaran un regreso a la mesa negociadora para buscar una alternativa superadora a la actual coyuntura.