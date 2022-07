La diplomacia vaticana está trabajando para un viaje del papa Francisco a Moscú. Así lo reveló el Pontífice durante una entrevista con la agencia Reuters, en que aseguró que ha habido contactos entre el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Sería el primer papa en visitar Rusia.

Según contó Francisco, el Kremlin cerró la puerta a esta posibilidad cuando lo preguntaron por primera vez hace unos meses, pero ahora algo podría haber cambiado. "Me gustaría ir (a Ucrania) y quería ir primero a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me daba una pequeña ventana para servir a la causa de la paz..."."Y ahora es posible, después de volver de Canadá, es posible que consiga ir a Ucrania", dijo. "Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales".

Sin renuncia

Además, Bergoglio desmintió los rumores sobre una inminente renuncia al pontificado que han circulado en las últimas semanas a causa de una lesión en la rodilla que le impide caminar con normalidad a sus 85 años. "Nunca se me pasó por la cabeza. De momento, no, de momento, no. De verdad", afirmó. También tachó de "chismes de palacio" otras especulaciones sobre que le habrían detectado un supuesto cáncer.

Sin embargo, como ha dicho en otras ocasiones, Francisco sostuvo que podría dimitir en un futuro si su estado de salud le impide dirigir la Iglesia, siguiendo el "gran ejemplo" de Benedicto XVI. "Fue muy bueno para la Iglesia. Dijo a los papas que pueden parar a tiempo", consideró.