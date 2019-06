El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el acuerdo comercial con China "está listo al 90 por ciento".

En declaraciones a la CNBC, se mostró optimista y dijo que el camino para llegar a un acuerdo está listo.

Las palabras de Mnuchin llegan a pocas horas de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G-20 de Osaka. Ambos mandatarios esperan cerrar un acuerdo que podría poner fin a una batalla comercial que está en el foco de inversores y expertos, que ven como un endurecimiento de los aranceles podría hacer descarrilar la economía global.

Tras estas declaraciones del secretario del Tesoro, las bolsas europeas, el petróleo y otros activos de riesgos reaccionaron al alza.

Mnuchin declaró que "se ha hecho el 90% del camino y creo que hay una ruta para completar este acuerdo".

Con estas declaraciones Mnuchin reafirmó el optimismo mostrado por la Cámara de Comercio de EE.UU., que hace unos días aseguró que el acuerdo con Beijing estaba cerca. Las negociaciones comerciales que mantienen desde hace meses China y Estados Unidos se acercan a su fase definitiva, después de que ambos países hayan resuelto la mayor parte de las disputas que impedían alcanzar un acuerdo.

No obstante Myron Brilliant, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Internacional de la Cámara de Comercio de EE.UU., reconoció de que el 10% restante para alcanzar el acuerdo "es la parte más difícil".

En caso de que esta serie de encuentros fuera exitosa, despejaría el camino para que Donald Trump, presidente de EEUU, y Xi Jinping, presidente de China, formalicen un acuerdo poniendo fin a la incertidumbre que rodea a los mercados financieros y la economía global.

Hasta esta semana, la situación parecía complicarse entre ambos países. Beijing no quería hablar con Washington, mientras que Trump seguía insistiendo en que en esta guerra comercial China tiene todas las de perder.

Más allá de las palabras de Mnuchin, Trump volvió a presionar y aseguró que "mi plan B con China es recibir miles y miles de millones de dólares al mes, y haremos cada vez menos negocios con ellos", en una entrevista con Fox Business.

El mandatario norteamericano advirtió que impondrá aranceles adicionales a China si no se logra un acuerdo comercial con el líder chino, Xi Jinping.

“Impondría tarifas adicionales muy importantes si no llegamos a un acuerdo”

"Impondría tarifas adicionales, tarifas adicionales muy importantes, si eso no funciona, si no llegamos a un acuerdo", aseguró Trump, que, no obstante, dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo en la cumbre del G20 en Japón con su homólogo chino para evitar nuevas tarifas. "Quieren un acuerdo más que yo", recalcó Trump.