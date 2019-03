"El Brexit va a ser una catástrofe económica para Gran Bretaña y algo complicado para la Unión Europea", afirmó Thomas Kropp, representante alemán en el Comité Económico y Social de la Unión Europea (CESE), y resaltó que salir de la UE "es un grave error del gobierno británico".

El funcionario disertó durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, del que también participaron el embajador alemán Jürgen Christian Mertens y su par estadounidense, Edward Prado, entre otras autoridades.

Kropp, quien tiene una larga experiencia como dirigente empresarial y político en Alemania y el resto de Europa, consideró que "hoy es un día histórico del Brexit, veremos qué pasa al final del día, hasta ahora hubo dos votaciones que no queríamos, en los que el parlamento rechazó el resultado de dos años de negociaciones entre la primer ministro Theresa May y el representante europeo Michel Barnier, un acuerdo de 600 páginas en el que los legisladores más duros dijeron que se habían hecho demasiadas concesiones a la UE". El funcionario consideró que "ahora parece que el parlamento quiere tomar la iniciativa, pero no sabemos de qué forma", y fue tajante respecto de la posición del bloque: "la respuesta de la Unión Europea es que no vamos a negociar un nuevo acuerdo".

Un concepto que enfatizó momentos más tarde: "no soy muy optimista si no tenemos un acuerdo como el que está negociado".

Kropp citó las posibles opciones que se abren. "Una es que se llame a nuevas votaciones en la Cámara baja y otra es que haya un nuevo llamado a un voto popular (referendo); pero los británicos son muy respetuosos de la democracia y los procedimientos, y ya hubo un voto popular en 2016 en el que votaron salir; creo que habría una crisis en Gran Bretaña si vuelven a convocar" un referendo, dijo el dirigente.

En referencia a las consecuencias económicas que tendría la salida británica del bloque europeo, Kropp fue categórico: "el Brexit va a ser una catástrofe económica para Gran Bretaña y algo complicado para la Unión Europea", y citó entre otros problemas el reestablecimiento de fronteras y controles aduaneros: "el gobierno británico tendría que emplear a diez mil nuevos funcionarios sólo en la Aduana". Y citó ejemplos como "el de Airbus, que anunció que se trasladará a Francia o a otro país; creo que se equivocan", señaló el representante, que expresó que "nadie está contento en la UE con esto".

También destacó la relevancia de las próximas elecciones para el parlamento europeo, órgano legislativo cuya importancia ejemplificó con la nueva ley de copyright y las recientes sanciones aplicadas a Google: "la UE te multa si no cumplís con las reglas de juego".

Y volvió al tema del Brexit. "Inglaterra intentó 90 nuevos acuerdos comerciales, y no avanzó más que en cinco o seis; y es que Gran Bretaña comparado con China, la India y Estados Unidos es un mosquito". Insistió en la importancia del bloque, y en la inserción de Alemania, resaltando que "somos parte de un poder internacional reconocido", y destacó que para ello "luchamos contra el pasado que tenemos, y resaltamos el diálogo fructífero con Francia, con quien mantuvimos dos guerras el siglo pasado con millones de muertos".

También mencionó que las diferencias entre las orientaciones políticas de los estados miembro de la UE no fueron obstáculo al momento de fijar posición sobre el Brexit. "El gobierno en Polonia es distinto de la administración izquierdista de Tsipras en Grecia, pero ninguno quiso arriesgar que se rompa el bloque".

Sobre la cuestión del Backstop, la salvaguarda sobre la frontera en Irlanda, señaló que "en el interior de la UE no hay fronteras como en otros países; y parte del acuerdo de salida es que habrá una frontera libre" entre ambas Irlandas. Pero "hay un peligro, porque algunos de los partidarios del gobierno inglés en Irlanda del Norte temen que se llame a un plebiscito para unificarse con Irlanda del Sur; ante esto, la UE dijo que no vamos a poner en peligro la situación actual" dijo Kropp, quien recordó que "hubo mucha sangre en Irlanda en los tiempos del IRA, casi una guerra civil".

A la hora de las preguntas, el funcionario dijo que cree que el tema de la inmigración influyó en el impulso al Brexit. "En la clase baja británica algunos ven como competencia la llegada de ciudadanos de la UE, pero el problema en realidad son los inmigrantes de Pakistán, de la India, de países que formaron parte del Imperio Británico", dijo Kropp, para quien el problema de la inmigración también influyó en el resurgimiento de la ultraderecha en Alemania.

Y sobre la posible manipulación informativa previa al referendo de 2016 en Gran Bretaña que dió paso al Brexit, consideró que "el gran problema es que la gente creyó que no iba a suceder, entonces por ejemplo la juventud tuvo una gran abstención, mientras que los que querían salir de la UE sí fueron a votar; el gran error de (el ex primer ministro David) Cameron, que fue el que organizó esto, fue precisamente que creyó que no iba a pasar". Y, aunque sin nombrarla, pareció aludir a Rusia, al afirmar: "hay poderes fuera de la UE que buscaron influir, con fake news, con falsa información, poderes en el este que no quieren que la Unión Europea tenga éxito".

Y apuntó a un sector clave para Gran Bretaña que se va a ver afectado también por el divorcio con la UE: la City londinense. "Lo fuerte de Gran Bretaña son los bancos, el sector financiero. Pero ya no van a tener las licencias de la Unión Europea. Y ya hay cerca de 40 bancos que se mudaron de Londres a ciudades como París y Dublin".