El vocero del chavismo en los diálogos en República Dominicana y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que la oposición tendrá que "demostrar" ante Venezuela la "vocación democrática que dice tener".

El bloque opositor "tendrá que demostrar esta vez y frente al pueblo de Venezuela si realmente tiene la vocación democrática que dice tener. Están todas las garantías, todas, no hay una sola garantía electoral que no esté dada allí", aseguró Rodríguez en una entrevista.

Los principales escollos en las negociaciones en Santo Domingo fueron la fecha y las condiciones en las que se llevarían a cabo unas elecciones presidenciales, fijadas ya para el 22 de abril, para las que la oposición considera que no están dadas una serie de premisas para que sean "justas y transparentes".

“No puedes ser demócrata y participar sólo en las elecciones que crees que puedes ganar”

Sobre la cita electoral, el que también fue alcalde del municipio Libertador de Caracas, afirmó que fue "la fecha en la que combinemos (sic) y que en última instancia fue propuesta por ellos" y calificó al equipo opositor de "hipócritas".

"Ahora tienen que demostrar realmente si como ellos dicen practican la democracia o muy por el contrario lo que tienen es (...). otra vez el plan violento, la zozobra, la angustia para que sea el pueblo de Venezuela el que pague", sostuvo.

Para el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2005 y 2006 "si no participan es que no creen en elecciones; tú no puedes ser demócrata (...) y participar solamente en las elecciones que crees que puedes ganar y reconocer solo los resultados que te resultan favorecedores".