El embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, dijo que "de ninguna manera" imagina "el fin del Mercosur" y afirmó que no ve "con preocupación" las declaraciones del futuro ministro de Hacienda de Brasil, Paulo Guedes, quien afirmó que ni Argentina ni el el bloque comercial "son prioridad" para el futuro gobierno de Jair Bolsonaro.

"Hay que tomar estas expresiones de manera constructiva", sostuvo Magariños en diálogo con radio La Red, y explicó que analizaba los dichos de Guedes como "parte de la propuesta" del partido que ganó las elecciones presidenciales, que tiene que ver con la necesidad de "reconectar a Brasil con el mundo y comerciar con todos los países del mundo".

"Yo me excusaría de interpretar las declaraciones del futuro ministro, hay que ver cómo se formuló la pregunta. Lo entiendo como parte de la propuesta de reconectar a Brasil", subrayó, y remarcó que "la campaña de Bolsonaro ha tenido mucho que ver con diferenciarse del pasado de Brasil en materia comercial".

Para Magariños, "de alguna manera, el Mercosur se vio como una propuesta de integración ideológica del área bolivariana", y en ese marco podrían leerse sus declaraciones.

En materia comercial, el diplomático consideró que "ha sido el bloque más cerrado del mundo", por lo que dijo que será "bienvenido cualquier intento de abrirlo al mundo".

El bloque "se va a mantener más allá de los ajustes que proponga cualquiera de los miembros", aseguró Magariños, y reiteró que "no imagina de ninguna manera", el fin del Mercosur con la asunción del nuevo presidente brasileño.

En una entrevista con la prensa, Guedes había declarado que "el Mercosur es muy restrictivo" y que Brasil "quedó prisionero de alianzas ideológicas". Pero recalcó que "No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No; vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio".