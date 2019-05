Un tribunal brasileño ordenó hoy que el ex presidente Michel Temer vuelva a prisión bajo cargos de corrupción, reveló la prensa brasileña en base a informes de fuentes judiciales.

La orden fue dada por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, que determinó además el regreso a la prisión del coronel João Baptista Lima, acusado de ser operador financiero del ex presidente, lo que significa que volverán a ser detenidos, poco más de un mes después de haber sido liberados.

Por dos votos a uno, el tribunal se decidió por la revocación del habeas corpus que garantizó la salida de los sospechosos de la prisión en Río de Janeiro, donde estuvieron detenidos por unos días a finales de marzo.

El abogado del ex presidente, Eduardo Carnelós, lamentó la decisión e informó que Temer está en Sao Paulo y se presentará mañana ante la justicia. Dijo, además, que espera que el ex presidente no sea sometido a la "execración pública" a la que fue expuesto cuando permaneció detenido por cinco días, según contó OGlobo.

En marzo, Temer, Lima y otras cinco personas fueron detenidas por la Policía Federal en la "Operación descontaminación", sobre desviación de dinero en las obras de la Usina Angra 3.

Según el Ministerio Público Federal (MPF), el ex presidente y su grupo político recibieron R$1,8 mil millones en propina del consorcio responsable de las obras. Cuatro días después de ser arrestado, el ex presidente fue liberado por decisión del juez Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región.

Temer afronta diez investigaciones relacionadas con diferentes asuntos de corrupción y ya estuvo detenido a fines de marzo en una sala "especial" de la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro, en la zona portuaria de la capital fluminense.

Originalmente, su arresto fue ordenado por el juez de primera instancia Marcelo Bretas, encargado en Río de los desdoblamientos de la operación Lava Jato, que destapó hace cinco años un enorme escándalo de desvíos de la estatal Petrobras.

Bretas ordenó también el bloqueo de más de 62 millones de reales (unos 16 millones de dólares) en bienes y cuentas bancarias del ex presidente.

En este caso, la Fiscalía le acusó de beneficiarse de los sobornos pagados por la constructora Engevix, a cambio de favorecer a ésta en contratos con la estatal Eletronuclear, y de ser el "líder" de una organización criminal, aún activa y dedicada a la corrupción, que desvió en 40 años cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos.

Temer, quien el pasado 1 de enero le entregó la banda presidencial al ultraderechista Jair Bolsonaro, se convirtió así en el segundo presidente de la historia reciente de Brasil en pisar la prisión, tras Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Sin embargo, la situación de ambos es diferente. Mientras que Lula solo entró en prisión una vez fue condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, Temer lo hizo de forma preventiva y sin aún ser imputado formalmente en ningún proceso, aunque sí denunciado.

Temer, quien llegó a la Presidencia tras la destitución a mediados de 2016 de Dilma Rousseff, fue denunciado formalmente tres veces durante su mandato, pero el Congreso, encargado entonces de avalar o no la apertura de un juicio penal, rechazó los cargos gracias a su sólida base de apoyo parlamentaria.

Pese a ello, las investigaciones no se detuvieron y pasaron a tribunales de primera instancia una vez abandonó el poder y puso fin a más de tres décadas de vida política en los que fue ascendiendo entre bastidores hasta convertirse en jefe de Estado.