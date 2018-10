El Gobierno italiano anunció que no revertirá la decisión de incrementar un 2,4% su déficit en los presupuestos nacionales de los próximos tres años, triplicando la cifra de déficit anterior, lo que llevó ayer a una baja generalizada de las bolsas europeas y de los títulos italianos en particular.

El vice primer ministro italiano y responsable de Desarrollo Económico, Trabajo y Políticas Sociales, Luigi Di Maio, titular además del partido de la coalición gobernante Cinco Estrellas, aseguró que dar marcha atrás con el déficit significaría decir a los italianos que "no se jubilarán, no aumentaremos su presión, no compensaremos a los que fueron engañados por los bancos y no estamos estableciendo una renta básica". Por eso motivo, el Ejecutivo no retrocederá "ni un milímetro".

La prima de riesgo del país transalpino superó los 300 puntos, algo que no ocurría desde el mes de mayo, cuando cundían dudas sobre la posibilidad de formar un nuevo gobierno en la península. Pero Di Maio fue más allá, al asegurar que no tenía dudas de que Francia y Alemania quieren que su gobierno caiga.

Su compatriota y presidente de Parlamento europeo Antonio Tajani advirtió: "Como ciudadano, como patriota, como Presidente del Parlamento Europeo, hago un llamamiento al gobierno italiano para que modifique una maniobra que está asustando a los mercados y que corre el riesgo de convertir en humo los ahorros del pueblo italiano".

El mercado de deuda soberana en Italia sufrió después de que un diputado de la Liga, uno de los partidos que gobierna el país, dijera que la mayoría de los problemas de Italia se acabarían renunciando al euro, aunque luego el primer ministro Giuseppe Conte negara que hubiera intención de su gobierno de abandonar la moneda única.

Los comentarios del funcionario de presupuesto Claudio Borghi de que la moneda común "no es suficiente" para resolver los problemas fiscales del país han reavivado las preocupaciones de que una ruptura del mayor bloque comercial del mundo todavía es una posibilidad. Más tarde negó que el gobierno populista del país tuviera planes de abandonar el euro.

Horas antes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, había advertido sobre posibles turbulencias si el gobierno italiano persiste en su objetivo. " Italia se distancia de los objetivos presupuestarios que hemos acordado conjuntamente a nivel de la UE", sostuvo el funcionario en declaraciones desde Alemania.

"No me gustaría que, después de haber sido capaces de hacer frente a la crisis griega, acabemos en la misma crisis en Italia. Una crisis así ha sido suficiente", recalcó, reflejando los temores de numerosos sectores en la UE.

En este sentido, Juncker ha recalcado que "si Italia quiere un tratamiento especial, eso significaría el fin del euro". "Hay que ser muy estricto", concluyó.