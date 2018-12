A menos de cuatro meses de abandonar la Unión Europea (UE) y ante la incertidumbre sobre cómo ocurrirá, el gobierno británico aprobó 2.000 millones de libras para una planificación de una salida del Reino Unido sin acuerdo.

El presupuesto aprobado equivalente a 2.224 millones de dólares, aproximadamente y permitirá cubrir las áreas de seguridad, fronteras y comercio internacional.

Así lo informó el ministro del Brexit, Steve Barclay, quien dijo que el gabinete acordó prepararse para el caso de que no haya un acuerdo aunque ese no el objetivo, aclaró.

Indicó que se proporcionará además a las empresas información con más de 100 páginas para ayudarlas a prepararse y se enviarán correos electrónicos a 80.000 de las personas más afectadas en los próximos días.

Por otro lado, el ministerio de Defensa dijo que pondrá a 3.500 soldados "en alerta" por si deben asistir a otros departamentos del gobierno, por ejemplo en puertos o aeropuertos. Según explicó el ministro de Defensa, Gavin Williamson, en una comparecencia en la Cámara de los Comunes, que el contingente incluirá militares "regulares y de reserva", que estarán listos para colaborar en las tareas que se les designen.

El acuerdo del Brexit será votado en el Parlamento a partir del 14 de enero próximo, según anunció ayer el gobierno, luego de haber cancelado la semana pasada la votación por falta de apoyo de los legisladores. De todas maneras, muchos parlamentarios siguen en desacuerdo con la propuesta del gobierno pero también se oponen a un Brexit sin acuerdo.

El principal obstáculo para su aprobación se debe a la "salvaguarda" (backstop en inglés) pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. El backstop prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

Según se informó, el gobierno también lanzará una campaña a nivel nacional para advertir a las empresas que se preparen para una salida del UE sin acuerdo. También enviará cartas a todas las empresas del Reino Unido que exportan a la UE para que estén preparadas.

La carta publicada en el diario Telegraph, está firmada por algunas de las figuras más importantes de la ciudad, entre ellas Richard Sykes, presidente de Imperial College Healthcare NHS Trust, Mike Rake, ex presidente de British Telecom (BT) y Lord Myners, ex presidente del grupo Marks & Spencer y ex ministro de trabajo.