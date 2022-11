La OTAN cree que el misil que cayó en Polonia y mató a dos personas procedía de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que consideró que no había sido un ataque ruso deliberado.

"No tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN", afirmó Stoltenberg hoy en una rueda de prensa tras una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones de la organización.

El análisis preliminar de la OTAN "sugiere que el incidente fue probablemente causado por el misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos”, indicó



Stoltenberg pidió en todo caso esperar a los resultados de la investigación que está en curso e hizo hincapié en que, aunque “hay que reaccionar rápido”, también hay que "mantener la calma y evitar una escalada”.

Autodefensa

El político noruego incidió en que la OTAN está preparada para incidentes así y “garantizar que, si ocurren, no escapan al control”.

No obstante, Stoltenberg insistió en que “no ha sido un ataque deliberado contra el territorio de la OTAN“ y que no ven indicios de que Moscú esté planificando “acciones ofensivas” contra la Alianza.



Afirmó que este incidente “no tiene las características de un ataque”, lo cual explica que “las acciones fueran las que fueron”, y agregó que eso “no dice nada de nuestra capacidad para defender el territorio aliado”.



En cualquier caso, aseguró que la “última responsabilidad” la tiene Rusia, por haber iniciado la guerra contra Ucrania, y que Kiev “no es culpable”.



"Los aliados de la OTAN no forman parte del conflicto en Ucrania", enfatizó el secretario general, que aclaró que los países de la Alianza ayudan al país agredido "en su derecho a la autodefensa".

Contactos

Aseguró que la "máxima prioridad" de la OTAN "ahora es proporcionar más sistemas de defensa aérea para Ucrania".



Los embajadores de los 30 aliados fueron informados de la situación por el comandante supremo de la Alianza para Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher G. Cavoli, así como por el embajador polaco.



La situación, afirmó Stoltenberg, “demuestra los peligros conectados con la guerra en Ucrania”.



Preguntado por si han mantenido contactos, incluidos a nivel técnico, con Rusia en las últimas 24 horas, Stoltenberg afirmó que tienen canales abiertos para comunicarse “de diferentes maneras”, tanto desde la OTAN como desde los países aliados, pero afirmó que no podía “entrar en detalles” de los contactos exactos en las últimas horas.