El jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, pidió a los británicos que impulsaron la salida del bloque que asuman su responsabilidad y las consecuencias de sus actos, para que el divorcio concluya cuanto antes y de manera ordenada.

"Nadie en Bruselas está intentando robar el Brexit ni dar vuelta la votación del pueblo británico, pero no es en Bruselas en donde se elige dejar la UE", aseguró Barnier, durante un debate en el Parlamento Europeo.

Barnier respondió así las críticas del eurodiputado y ex líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP) Nigel Farage, quien en el curso del debate en Estrasburgo (Francia) describió como una "humillación nacional" la prórroga pactada la semana pasada entre la primera ministra británica, Theresa May, y sus socios en la UE. Barnier replicó, como lo viene haciendo durante los casi dos años de negociación, que en el bloque europeo no existe ningún ánimo de venganza o voluntad de humillar al Reino Unido.

"Son ustedes quienes eligieron y quienes tienen que asumir sus responsabilidades y hacer frente a las consecuencias de sus decisiones", señaló Barnier, para quien el Brexit no tiene ventajas para nadie y es un desenlace en el que "todos pierden".

Barnier defendió el modelo de prórroga en dos tiempos que diseñaron los líderes después de escuchar de May, que no tenía un plan alternativo al fracaso de las negociaciones.

"Justamente (el modelo de prórroga) ofrece la posibilidad abierta de que el Reino Unido asuma su responsabilidad. Es el país que quiere irse quien debe asumir su responsabilidad y elegir su futuro, además de asumir, al fin, las consecuencias de las decisiones que toma", resumió el político francés.